Grave incidente in A1: auto e mezzo pesante coinvolti, due feriti trasportati all'ospedale San Donato

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.50, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per unstradale avvenuto sull’strada A1, al chilometro 345 in direzione nord. L’episodio ha coinvolto un’mobile e un, causando gravi conseguenze.Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Misericordia di Arezzo, l’medica di Arezzo e la Misericordia di Lucignano, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.I due passeggeri dell’mobile hanno riportato ferite di diversa gravità. Un uomo, la cui età non è ancora nota, è stato trasportatoSandi Arezzo in codice rosso (codice 3), a indicare una condizione critica. La seconda passeggera, una donna di 81 anni, è stata anch’essa condotta allo stesso ospedale in codice giallo (codice 2), corrispondente a una situazione di media gravità.