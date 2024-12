Romadailynews.it - Cina: sfruttera’ meglio obbligazioni speciali di governi locali a sostegno di economia

Pechino, 26 dic – (AgenziaXinhua) – L’Ufficio generale del Consiglio di Stato ha pubblicato un documento sul miglioramento del meccanismo di gestione delledei, con l’obiettivo di sfruttarequesto strumento fiscale adell’. Progetti come edifici a uso ufficiale, progetti di prestigio e parchi a tema dovrebbero essere inclusi nella lista negativa per l’assegnazione delle, secondo il documento pubblicato ieri. Lenon possono essere legalmente utilizzate per le spese di routine ed e’ severamente vietato utilizzarle per il pagamento di stipendi, pensioni e per coprire le spese operative o il pagamento degli interessi sul debito, si legge nel documento. L’ambito di taliper il capitale di progetti comprende le infrastrutture per le industrie emergenti come la tecnologia dell’informazione, i nuovi materiali e la biomanifattura.