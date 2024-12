Quotidiano.net - Chiusi tutti gli aeroporti di Mosca. “Abbattuto a Zaporizhzhia caccia F16 di Kiev”

Roma, 26 dic. - Glimoscoviti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e quello di Kaluga, a sud-ovest di, sono statitemporaneamente per motivi di sicurezza, secondo quanto riferisce Rosaviatsiya, l'agenzia federale per il trasporto aereo. "Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, sono state introdotte restrizioni temporanee sull'operatività deglidi Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga", ha affermato Rosaviatsiya, come riporta Ria Novosti.