Romadailynews.it - Buon compleanno Alex Schwazer, Beppe Severgnini…

Leggi su Romadailynews.it

Severgnini, Vittorio Dotti, Vannino Chiti, Stefano Palatresi, Antonio Stefano Caridi, Marco Canola, Alessio Viola, Riccardo Brugnara, Beatrice Parrocchiale, Lorenzo Vavassori.Oggi 26 dicembre compiono gli anni: Adriana Maliponte, soprano; Vittorio Dotti, avvocato, politico; Michele Benedetto, ex calciatore Parma; Ada Maria Serra Zanetti, attrice, doppiatrice; Grazia Scuccimarra, scrittrice, attrice; Pierangelo Sequeri, teologo, scrittore, musicista; Egidio Ponzo, politico; Stefano Semenzato, politico; Vannino Chiti, politico; Gianni Silvestrini, ingegnere.Inoltre, compiono gli anni: Paolo Guerra, produttore teatro e cinema; Lorena Fiorini, scrittrice; Stefano Perrotta, allenatore pallacanestro; Carlo Martigli, scrittore; Guido Pozzo, arcivescovo; Riccardo Magrini, ex ciclista, dirigente, commentatore tv; Michele Mari, scrittore; Marco Pagani, attore, doppiatore; Claudio Bencina, ex calciatore Torino, Udinese, Verona, Palermo, Venezia, allenatore;Severgnini, giornalista, scrittore; Stefano Benassi, attore, doppiatore; Riccardo Forte, attore; Francesco Laratta, giornalista, scrittore, politico; Stefano Palatresi, musicista, cantante.