Quattro regali alternativi a Schlein e compagni: i doni di Natale di FdI social sono tutti da ridere

Strenna didi Fratelli d’Italia per gli esponenti di spicco del campo largo. Con tanto discherzosi in una incontrovertibile chiave politica.I? Low cost e decisamente irridenti e simbolici. Ad esempio, per la segretaria del Pd Elly, una bandiera tricolore. Ma c’è anche n “contratto di casa” per Ilaria Salis. Mentre per Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due letture natalizie e istruttive. Un fantomatico manuale dal titolo “Le istruzioni per essere coerenti” al presidente del M5s. Va invece un volume vero e proprio, colpevolmente dimenticato nel tempo curato dallo storico francese Stephane Curtois dal titolo “Il libro nero del comunismo” ai due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, iBonelli e Fratoianni.I ‘alla sinistra’ dell’account ufficiale Instagram di Fratelli d’Italiadiventati rapidamente virali sui