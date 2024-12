Ilrestodelcarlino.it - Ore di angoscia per i due alpinisti dispersi sul Gran Sasso dopo la terza notte al gelo

Rimini, 25 dicembre 2024 - Ore diper i duesul. Luca Perazzini e Cristian Gualdi, entrambi di Santarcandi Romagna (Rimini) sono rimasti bloccati dall sera del 22: è appena trascorsa lae la preoccupazione sale con il passare delle ore. I due amici risultanoa oltre 2.700 metri di altezza in un canalone, stavano scendendo dalla Direttissima del Cornode. I familiari sono lì, in Abruzzo per seguire seguendo le operazioni che vedono impegnate le squadre del Soccorso alpino e speleologico e della Guardia di Finanza. Gli 11 operatori del Soccorso Alpino sono bloccati in un rifugio a Campo Imperatore, a circa 2100 metri di quota sule le ricerche sono infatti sospese a causa del maltempo. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto per domani.