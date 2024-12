Calcionews24.com - La serenità dell’Empoli: un attacco da retrocessione, una difesa da scudetto. E le big guardano con interesse a Ismajli…

I toscani solo attualmente undicesimi in classifica con 19 punti conquistato in 17 partite di campionato Con 19 punti in 17 giornate l’Empoli può certamente essere molto soddisfatto dell’impronta che Roberto D’Aversa sta dando alla stagione. Il tecnico ha ampiamente supportato con i fatti quel desiderio di riscatto che durante l’estate aveva pronunciato. E i .