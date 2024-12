Donnapop.it - Kate Middleton come non l’avete mai vista! Spunta una FOTO in cui è irriconoscibile

Leggi su Donnapop.it

oggi è una vera e propria icona di stile e di eleganza; il mondo tutto la prende ad esempio per la sua verve e il suo portamento impeccabile, ma com’era prima?Oggiappare la perfetta futura Regina consorte, ma in passato – a quanto pare – qualcuno della famiglia Windsor fece pressioni sul povero William affinché la lasciasse. Il motivo non è stato precisato, anche se in effetti in quell’occasione, proprio il primogenito di Re Carlo III lasciò la sua fidanza per telefono.Dopo la chiamata, poi, lui corse in un pub a ubriacarsi. Mentre lei, invece, organizzò in fretta e furia un viaggio a Ibiza con le sue amiche, sotto consiglio di sua madre Carole. Tornata dalle isole Baleari, però, l’amore trionfò comunque, portando i due a ritrovarsi e a sposarsi qualche anno più tardi.