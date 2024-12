Francia, macchinista del Tgv si suicida dal treno in corsa. Traffico ferroviario in tilt

Leggi su Open.online

Inla giornata della vigilia di Natale, e anche le 24 ore successive, si sono rivelate un incubo per i passeggeri. Ildi un Tgv sito gettandosi dalin. Il mezzo, grazie alle procedure automatiche di sicurezza ferroviaria, si è fermato in sicurezza ma l’episodio ha causato ritardi a una decina di treni con ilsulla linea ad alta velocità Sud-Est, interrotto nella notte tra ieri e oggi. La Snfc ha sottolineato come la sicurezza dei passeggeri delnon sia mai stata minacciata, così come la sicurezza del. I treni sono arrivati dalle tre alle cinque ore dopo l’orario previsto, stravolgendo il viaggio di migliaia di francesi. Come si è potuto fermare il TgvIl Tgv si è potuto fermare grazie al «Automatic standby with downforce control» (VACMA), un dispositivo che conferma la presenza attiva del conducente nella cabina di guida.