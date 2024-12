Anteprima24.it - FOTO/ Tragico schianto nella notte di Natale, perde la vita una giovane 36enne

Tempo di lettura: < 1 minutoAveva solo 36 anni Annamaria Di Spirito, di Sessa Aurunca, la donna decedutadiin unincidente stradale. Loè avvenuto prima della mezza.Secondo le prime ricostruzione, la, è uscita fuoristrada con la sua auto nei pressi della villa comunale dei Cerri Aprano, nel Comune di Santi Cosma e Damiano, al sud della provincia di Latina. Sono ancora in corso i rilevamenti per capire la dinamica e le cause dell’incidente mortale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora conducendo accertamenti e indagini per determinare le cause delincidente. La comunità sessana è in lutto per la perdita di unaavvenuta la sera della vigilia di. Il corpo della donna si trova presso il reparto di Medicina legale di Caserta.