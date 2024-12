Iodonna.it - D'ispirazione menswear, romantico o ultra femminile. Il completo più desiderato della stagione delle feste è un pigiama in seta, da mostrare in tutta la sua eleganza

I sogni son desideri. In queste giornate di, tra pranzi in famiglia e cene tra amici, urge trovare look che siano tanto eleganti quanto confortevoli. Ensemble capaci di fare colpo, senza però rinunciare ad una certa comodità. Oltre a tradizionali abiti in velluto o gonne tartan, l’Inverno 2024 scopre una gradita sorpresa: ildonna. Slip dress in inverno: 5 outfit perfetti da copiare X Era forse dai tempipandemia che i completi “da casa” non attraversavano una popolarità di questo tipo.