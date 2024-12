Agi.it - A Perugia muore 20enne in coma etilico, si indaga anche per omicidio

AGI - Un ragazzo di circa 20 anni è morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di, dove è arrivato in gravi condizioni e apparentemente in. Il giovane, dopo una chiamata al numero di emergenza alle 8 di mattina, è stato trovato privo di sensi a terra, nel quartiere di Monteluce, a un passo dal centro storico. Una volta in ospedale, è deceduto per un arresto cardiaco. Il giovane, di origine cinese, avevaferite in varie parti del corpo, tra cui alla testa.la polizia per chiarire se le ferite siano accidentali, conseguenza dell'alcol, o se la dinamica della morte possa essere diversa. Non viene scartata l'ipotesi dell'