20Seconds, la startup che fa trovare lavoro

Roma, 25 dicembre 2024 – Possono bastare 20 secondi per convincere un datore diad assumere un candidato? E a un’azienda per presentarsi a un potenziale cliente? È partito da queste semplici domande Bruno Sculli, fondatore e amministratore delegato dellanapoletana. Imprenditore con diversi anni di esperienza nel settore della ristorazione, Sculli ha dato vita, poco meno di un anno fa, a una delleitaliane considerate più promettenti nell’ambito del recruiting e del networking professionale: si propone, infatti, come un vero e proprio “Work talent show”.è il primo social network al mondo basato su video brevi, grazie ai quali aziende e lavoratori entrano in contatto in maniera immediata e sicura. La piattaforma è disponibile su app per tutti i dispositivi Huawei, Android e Apple.