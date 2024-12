Movieplayer.it - Un posto al sole anticipazioni 24 dicembre: Renato e Micaela si alleano contro Valeria

Leggi su Movieplayer.it

Su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna martedì 24su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata Roberto non sembra troppo coinvolto dal clima natalizio. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente Durante la recita di Natale di Jimmy, la tensione trae Manuela esplode, e Niko, dopo aver appreso del loro confronto, prende una decisione che scontenta una delle due ragazze, complicando ulteriormente le dinamiche tra i tre. Nel frattempo, notizie inaspettate sul figlio di Ida scuotono .