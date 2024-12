Iodonna.it - Torna il Natale dei clochard, tra preghiere interreligiose e musica. Tutti i milanesi invitati

Un momento di incontro, in cui cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce, nel vero spirito delanche quest’anno la Festa dei City Angels con i senzatetto alla Stazione Centrale di Milano. Anticipata, come sempre, da una grande preghiera interereligiosa. Pregheranno insieme Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria, l’imam Khaled Elhediny, il rabbino chazanim Valentino Yakov Cameroni. E poi la pastora della chiesa evangelica metodista Sophie Langeneck, il sacerdote della chiesa ortodossa Padre Dario Rafo, il monaco buddista Bhante Dhammasiri e il monaco induista Hare Krishna Jay Gauranga, responsabile per la Lombardia di Food for life. «Saranno presenti idella Stazione, alcuni dei quali dormono lì», spiega Mario Furlan, fondatore dei City Angels.