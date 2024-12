Ilgiorno.it - Senza scampo sul Resegone. Scivola sul ghiaccio e precipita. Tragedia sulla cima lecchese

Leggi su Ilgiorno.it

Ha perso l’equilibrio mentre percorreva in discesa un sentiero molto esposto, non molto distante dalladel, e ha perso la vita. La vittima è una donna di 58 anni, Maria Caterina Colosio, di Tavernola Bergamasca, residente ad Adrara San Martino. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, quando un gruppo di otto persone stava scendendo lungo il sentiero numero 1 che porta fino al parcheggio della funivia per i Piani d’Erna. Un percorso lungo che affronta oltre mille metri di dislivello. Si trovavano ancora nella parte alta della montagna, sul versante, e stavano percorrendo in discesa il canale che taglia la cresta Sud-Ovest, in prossimità dell’attacco della ferrata Silvano de Franco. In quel tratto il sentiero affronta un tratto molto ripido.