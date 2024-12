Lettera43.it - Salvini starebbe puntando su Alessandro Sallusti come candidato sindaco di Milano

Il nome di, direttore de Il Giornale, torna a circolarepossibilediper il centrodestra in vista delle elezioni del 2027. Secondo indiscrezioni riportate da Il Foglio, Matteodi nuovo suilin grado di far riconquistarealla destra, 16 anni dopo la sconfitta di Letizia Moratti contro Giuliano Pisapia. E avrebbe anche ottenuto l’appoggio della premier Giorgia Meloni. Non è la prima volta che il giornalista, vicino a Silvio Berlusconi e biografo della premier, viene accostato alla corsa per Palazzo Marino: già nel 2015 il suo profilo era stato ipotizzato, mentre nel 2021 la candidatura sembrava più concreta, salvo poi essere rifiutata dallo stessoa favore di Luca Bernardo, che venne nettamente sconfitto da Giuseppe Sala.