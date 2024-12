Superguidatv.it - “Questi fantasmi”, intervista ad Alessandro Gassmann: “Ho lavorato molto sull’interpretazione degli attori. Nella terza stagione de Un Professore ci saranno nuovi arrivi e capovolgimenti”

Leggi su Superguidatv.it

porta in tv una delle commedie più celebri di Eduardo De Filippo, “” su Raiuno il 30 dicembre. Nei panni dei protagonisti Massimiliano Gallo e Anna Foglietta. La regia diè stata quella di un film rispettoso della scrittura teatrale pur inserendolo in un’ambientazione ghost.adregista di “”Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attore e regista ci ha raccontato di essere legato a questo progetto per motivi familiari: “Mio padre interpretò una meravigliosa versione di questa commedia in un filmanni 70 assieme a Sophia Loren. Era un filmlontano da quella che era la commedia teatrale di Eduardo mentre il mio film è più vicino all’originale. Anche il personaggio che interpretavo ne “I bastardi di Pizzofalcone” si chiamava Giuseppe Lojacono come il protagonista di “”.