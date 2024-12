Iltempo.it - Portovesme, il ministro Urso: "Con gli operai davanti ai cancelli"

Ministri e sindaci accanto agliaidella. «Ho annunciato ai sindacati che venerdì mattina sarò con loro aidel sito di. Noi non molliamo. Mai», scrive ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfosu X. «Anche ildel Lavoro Marina Calderone sarà presente con me e con il Presidente della Regione Alessandra Todde all'incontro con i sindacati e con i lavoratori di, venerdì mattina. La nostra priorità è il lavoro», ribadisce l'esponente del governo di Giorgia Meloni. «Il sindaco dici ha appena comunicato che con lui saranno presenti anche tutti gli altri sindaci del Sulcis. Ecco la risposta unitaria di tutte le istituzioni!», aggiungesu X in merito all'annunciata sua presenza venerdì con i sindacati aidello stabilimento Glencore.