Inter-news.it - Moviola Inter-Como: Giua si perde dei cartellini e fa un doppio errore

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Olbia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Qualchedi troppo in una partita che invece non aveva particolari situazioni. Cinque minuti e, dopo un tiro di Edoardo Goldaniga respinto da Alessandro Bastoni, fischia un precedente fallo di Gabriel Strefezza su Carlos Augusto: discutibile. Al 21?, su angolo per l’, contrasto tra Carlos Augusto e Alberto Dossena con tocco di mano ma del primo. Tre minuti più tardi primo giallo, a Yann Bisseck che ferma Andrea Belotti, ma doveva dare il vantaggio con Lucas Da Cunha in posizioneessante.