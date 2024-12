Lanazione.it - Luci votive: "Il servizio è interrotto"

Il consigliere comunale di centrodestra Michael Paperetti (foto) denuncia i disservizi nel funzionamento delle lampadenei cimiteri comunali e mette sotto accusa l’Amministrazione Comunale. "Come segnalatoci da numerosi cittadini - sottolinea Paperetti - ildelleè statoin diverse zone dei cimiteri comunali e dinanzi ad alcune richieste scritte degli stessi, il Comune non è stato in grado o non ha voluto fornire spiegazioni. Precisiamo che da molti mesi, nonostante i richiedenti abbiano correttamente siglato il contratto (spese di allacciamento e varie bollettazioni del canone annuo) per la luce votiva, a oggi l’illuminazione non risulta funzionante". Paperetti fa inoltre notare come la stessa cooperativa Barbarab, che ha in gestione i cimiteri, aveva evidenziato, già nel maggio 2024 "criticità sugli impianti di luce votiva, poiché le linee sono obsolete, i cavi non a norma e gli allacci effettuati in passato, non isolati".