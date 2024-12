Ilrestodelcarlino.it - Lidl, lavoratori in protesta . Contro la chiusura alle 20: "Feste negate in famiglia"

Viglia di Natale e ultimo dell’anno in sciopero di due ore alla. Le lavoratrici ed ihanno proclamato in tutta Italia lo stato di agitazione per le giornate di oggi e del 31 dicembre, a seguito della decisione unilaterale della proprietà, di non concedere laanticipata del supermercatoore 18, anziché20, come in tutte le altre sigle della grande distribuzione. Una scelta che negherà inevitabilmentelavoratrici ed aiil diritto di congiungersifamiglie nelle due serate tradizionali delle festività natalizie. I sindacati Filcams e Uiltucs denunciano che "questa decisione è stata presa senza avviare un confronto con le organizzazioni sindacali, nononstante la richiesta avanzata dlavoratrici e daicon più forme di richiesta, sollevando il problema di poter coinciliare il lavoro con la propria vita privata, per le giornate di oggi e del 31 dicembre".