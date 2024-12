L’esercito israeliano entra nei campi palestinesi in Cisgiordania. Prolungato lo stato d'emergenza

Leggi su Open.online

Stanotteha fatto irruzione neioccupati della. Lo riporta al Jazeera, con uomini nel campo profughi di Tulkarem. Sono in corso scontri con combattentinel campo profughi di al-Ein. Segnalati raid israeliani in altre parti del territorio occupato, ad Azzun, a est di Qalqilya, e a Hizma, a nord della Gerusalemme est occupata. Intanto il parlamento monocamerale(Knesset) ha approvato l’estensione dellodel Paese fino al 16 dicembre 2025, in conformità con le raccomandazioni del gabinetto di sicurezza. Lo riportano i media locali. Ventinove parlamentari hanno votato a sostegno della risoluzione, sette contro. Loconsente al gabinetto di emanare regolamenti scavalcando i parlamentari. Approvato anche un disegno di legge che aumenta il tetto del deficit del Paese al 7,7% del Pil e amplia di 9 miliardi il bilancio 2024 per coprire le spese per la difesa.