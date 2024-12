Quotidiano.net - La tragedia di Francesca Ianni a Roma. Le urla disperate del figlio: “Mamma rispondimi”

, 24 dicembre 2024 - È morta davanti agli occhi dei suoi tre bambini, mentre il12enne cercava di salvarla eva: “”. A pochi passi da quella terribile scena, i fratellini più piccoli di 7 e 10 anni. È unasenza risposte quella accaduta ieri a, l’insegnante di 45 anni morta ieri per il crollo di un albero a Colli Aniene, zona Tiburtina di. È in condizioni critiche l’amica che in quel terribile momento era seduta con lei sulla panchina del parco Livio Labor. Tutto è successo in una manciata di secondi, causa il maltempo e forse - come dicono gli abitanti della zona - per i possibili errori nella manutenzione dell'albero. Ed è proprio sue questo che la procura sta cercando di fare luce con l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.