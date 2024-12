Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio supera Astro Bot e vince il Community GOTY 2024 della Gamescom

Leggi su Game-experience.it

ha conquistato il premio diGame of the Year, riuscendo are in finale l’acclamatoBot. In una competizione che ha coinvolto laattraverso un torneo a eliminazione diretta sui social, il gioco di MachineGames e Bethesda ha ottenuto il 55% delle preferenze, dimostrando l’entusiasmo dei fan per il ritorno del leggendario archeologo.Il torneo, strutturato in più fasi eliminatorie sul modello di competizioni sportive, ha vistoemergere come vincitore grazie al voto. Questo trionfo rappresenta di conseguenza un importante riconoscimento per MachineGames, considerando che il gioco non ha potuto partecipare ai The Game Awardsa causa delle tempistiche di rilascio (i giochi in uscita a Dicembre sono candidatili per l’edizione dell’anno successivo).