Il prossimo film di Nolan sarà l’Odissea nel cast Tom Holland che confessa | Non so di cosa si tratti

Christopheralza ancora l’asticella. Alla vigilia di Natale ecco il regalino che si potrà scartare il 17 luglio 2026. Ilprogetto del premio Oscar per Oppenheimertratto nientemeno che daldi Omero. Come annunciato con un lancio su X dai canali Universal Pictures,si dedicherà ad “un’epopea di azione mitica girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX”. Ora, prima di ogni possibile confronto o mania di grandezza va segnalato ildi tutto rispetto: Matt Damon, Tom, Anne Hathaway, (l’immancabile) Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron. La data di inizio produzione è situata nei primi mesi del 2025, mentreè pronto a scrivere (o ha già scritto?) e produrre assieme alla fidata collaboratrice, nonché moglie, Emma Thomas sotto la loro casa di produzione Syncopy.