Ilnapolista.it - Il Maradona da record nel 2024: in 12 mesi oltre un milione di spettatori (CorSport)

Il Corriere dello Sport sottolinea una suo modo storico per Napoli e il Napoli: ilquasi sempre sold out in tutto il. Anche durante l’infausta stagione scorsa.danonostante la difficile stagione scorsaScrive il Corriere della SeraL’ultima sfida delva a blindare un anno a suo modo storico che verrà ricordato a lungo. Tutti alper l’ennesimo sold out stagionale. I biglietti sono andati esauriti nel giro di tre ore nel giorno di prevendita.Il Napoli ringrazia Napoli: dodicidi passione, sofferenza, speranza e lenta risalita, di rinascita con l’arrivo di Conte e della nuova stagione. Quest’anno il sold out è un’abitudine, la media interna è di cinquantamilaa partita (erano in cinquantaduemila già col Modena ad agosto per il turno preliminare di Coppa Italia), ma era simile anche lo scorso anno (quarantasettemila di media in campionato) nonostante le difficoltà e le delusioni.