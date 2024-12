Ilrestodelcarlino.it - Il delitto di Emanuela: "C’è ancora tanto da fare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Negli ultimi giorni di questo nefasto 2024 a scuotere profondamente l’intera comunità locale è stato il drammatico femminicidio di Ripaberarda. Un episodio terribile di fronte al quale anche la Provincia di Ascoli Piceno è voluta intervenire per rafforzare il livello di sicurezza e reprimere ogni genere di violenza. Soprattutto quella perpetrata nei confronti delle donne. Recentemente era arrivato il decimo posto nazionale nella speciale classifica relativa alla qualità della vita. Presidente Sergio Loggi, che idea si è fatto di quanto accaduto a Ripaberarda? "Quanto avvenuto a Ripaberarda è una notizia sconvolgente e inaccettabile: la morte di una giovane mamma, vittima di femminicidio, ci colpisce nel profondo. Come presidente della Provincia e come sindaco di Monteprandone, non posso rimanere indifferente.