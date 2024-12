Ilfattoquotidiano.it - Il concorso d’eleganza The I.C.E. torna a febbraio sul lago ghiacciato di St. Moritz

Meno 6 gradi, e secondo le previsioni, la temperatura in Engadina dovrebbe mantenersi ampiamente sotto lo zero per tutto il periodo delle feste, l’ideale per il consolidamento della superficie ghiacciata deldi St.. Questo elemento naturale, così iconico e delicato, sarà ancora una volta protagonista di uno degli eventi più attesi e glamour della stagione invernale: The I.C.E. St.– The International Concours of Elegance: l’evento che celebra l’eleganza senza tempo delle automobili storiche è infatti in programma il 21 e 222025.Sin dalla sua nascita nel 2019, The I.C.E. ha saputo distinguersi non solo per la qualità delle vetture in esposizione, ma anche per la sua filosofia. L’evento è infatti concepito nel rispetto assoluto dell’ambiente: la sostenibilità è il filo conduttore che attraversa ogni aspetto della manifestazione, dalle strutture temporanee del villaggio, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale, alla gestione meticolosa dei flussi di visitatori.