Lettera43.it - Hawaii, spettacolare eruzione del vulcano Kilauea: le immagini

Leggi su Lettera43.it

Uno dei vulcani più attivi del mondo è tornato in azione. Il, sull’isola delle, ha infatti iniziato unaintorno alle 2.20 locali del 23 dicembre ed è proseguita per tutto il giorno successivo, attirando migliaia di turisti e appassionati. Colonne di lava alte fino a 80 metri si sono innalzate dalla caldera sommitale sulla Big Island, coprendo meno di due chilometri quadrati nel parco nazionale con un metro di roccia fusa. «È un momento piuttosto emozionante», ha spiegato alla Cnn Ken Hon, capo scienziato dell’Osservatorio vulcanico dell’Usgs. «È la quintanell’area dal dicembre 2020». Pur rassicurando che non ci sono rischi per i 200 mila abitanti, le autorità hanno chiesto massima attenzione per l’esalazione di gas tossici come l’anidride solforosa.