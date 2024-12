Top-games.it - GUIDA Lords of the Fallen MURA ESTERNE del CASTELLO

Bentornati amici di Top Games in questaof thedel, siamo e siete appena giunti qui dopo aver dato battaglia a Petia ed aver scoperto il Nexus diof the. Dopo aver esplorato il Nexus, parlato con i vari Npc, livellato e acquisito nuovi oggetti spendendo il vostro prezioso vigore è giunto il momento riprendere la strada maestra.Ledeldiof theQuesta zona non è troppo lunga da portare a termine, ma dovete tenere sempre l’attenzione alta, il segnale di pericolo sempre acceso perchè quest’area è molto indicata per fare il grande salto nel vuoto, basta uno sgambetto da parte di un mob e finirete per lasciare questo mondo in men che non si dica.Per dirigervi in questa zona la prima cosa che dovete fare è trovare Stomund il capitano dei Fidelis, una volta che lo avrete individuato, potete parlarci o meno quello sta a voi, prendete l’uscita nell’apertura alle spalle del nostro ragazzone.