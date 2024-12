Guardate chi c’è sotto la coperta Grande Fratello la puntata finisce e loro non resistono

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Oh ragazzi,chi c’èle coperte”., lanon. Il video diventa virale in poco tempo, sembra evidente che tra quei due non c’è solo alchimia fisica, ma qualcosa di molto, molto più profondono. Di chi stiamo parlando? Ma chiaramente di Javier Martinez e Chiara Cainelli è diventato uno dei temi più discussi dell’attuale edizione del GF. Durante laandata in onda il 23 dicembre 2024, i due concorrenti hanno ufficializzato laattrazione con un bacio appassionato a bordo piscina, un momento che ha catturato l’attenzione sia degli altri inquilini della casa che del pubblico a casa.>> “E crollato, giustamente”., il concorrente in lacrime dopo la: tutti intorno a luiIl bacio tra Javier e Chiara non è stato solo un gesto romantico, ma ha sollevato interrogativi sulla genuinità dellaconnessione.