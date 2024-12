Ilgiorno.it - Fabrizio Pregliasco, Natale a casa dopo 10 giorni in ospedale: “Un attacco ischemico, ora sto meglio. Gli hater mi volevano morto”

Milano – Come sta professor? ", mi hanno sistemato. Sono stato dimesso questa mattina. Adesso sono a”. Una settimana di ricovero al San Raffaele, poi il trasferimento al Galeazzi: qual è stata alla fine la diagnosi? «Un. È partito un piccolo trombo da un buco atriale, un’anomalia congenita che non sapevo di avere”. La spiegazione medica a questo punto prevederebbe l’uso di parole sconosciute a chi è sprovvisto di una laurea in cardiologia (proviamo a semplificare, sperando nella comprensione dei dottori, d’altronde è: questo difetto interatriale ha bloccato lo “shunt”, il passaggio del sangue “povero” di ossigeno dalla parte destra del cuore a quella sinistra dove si mescola con il sangue “ricco” di ossigeno), ma quel che conta è chesi è ripreso dallo spavento e ora sta bene.