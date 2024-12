Ilrestodelcarlino.it - Eventi per tutti i gusti sotto l’albero di Natale

Ormai ci siamo: panettone, regali da scartare e cotechino da mangiare, ilè sempre più vicino e la sua magia si perde per tutta la provincia. Dal mare all’entroterra sono tantissimi gliche terranno compagnia a turisti e riminesi in questi giorni di festa. Si parte da Rimini, con i martedì dedicati ai capolavori di Fellini. Oggi al palazzo del Fulgor verrà proiettato per tutto il giorno il documentario ‘La verità della menzogna’ a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi. Alle 21.30 ci si sposta poi sul sagrato del Duomo per la partenza della ‘Camminata della Natività’ fino al santuario delle Grazie per la tradizionale messa di. A Rimini si pattina con vista mare grazie alla pista di ghiaccio in piazzale Boschovic e l’Happy circus a due passi dalla spiaggia. Spettacoli e tantii giorni dalle 15.