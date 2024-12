Donnapop.it - Cosa succede fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? «Sono andata all’asilo e non ho trovato mia figlia»

Leggi su Donnapop.it

ultimamente non stanno passando un buon periodo per la loro coppia: di recente i duestati paparazzati da Chi, sempre in compagnia di Celine Blue.Qualcuno ha pensato a un riavvicinamento, ma la realtà sembra essere diversa. Ricordiamo che al momento i duecoinvolti in una vicenda giudiziaria e il Dj è accusato di stalking ai danni della sua ex fidanzata; dopo la pubblicazione delle foto da parte del magazine di Signorini, proprio la diretta interessata ha rotto il silenzio su quanto stia accadendo., come sappiamo, ha scontato due giorni di carcere a seguito delle denunce di. Una volta uscito, poi, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Fabrizio Corona, parlando di quanto accaduto con l’ex volto di Uomini e Donne e facendo luce su alcuni aspetti ancora taciuti.