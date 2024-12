Come cambiano le detrazioni nel 2025 | dal taglio sui familiari a carico al tetto delle spese

Leggi su Open.online

La manovra delporterà alcuni cambiamenti nella galassia: dalalledetraibili alper i. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Qualirientrano nele qual è il limite?Ilmassimo per leraggiunge i 14mila euro. Oltre non si potrà andare. Il limite fissato vale per chi dichiara redditi lordi di oltre 75 mila euro annui. La soglia scende a 8mila per coloro che guadagnano oltre 100mila euro. Per queste fasce poi ilscende ancora, rispettivamente, a 7mila e a 4mila euro se non si hanno figli a. Al contrario, se si ha un figlio ail limite sale a 9.800 euro e 5.600 euro. Con due figli si raggiungono invece i 11.900 e 6.800 euro. Nelrientreranno tutte letranne quelle sanitarie, che si scontano al 19%, e quelle per gli investimenti nelle start-up e le pmi innovative.