Che fine ha fatto Franck Kessié? Ecco cosa fa oggi l’ex Milan

Abbiamo letto e sentito il suo nome per almeno due stagioni di fila poiché ilnon era riuscito a trovare il suo degno sostituto.viene ancora ben ricordato dai tifosi rossoneri come uno degli eroi del 19esimo scudetto. Il centrocampista ivoriano ha mantenuto il centrocampo del Diavolo per 5 annate, collezionando 223 presenze, 37 gol e 16 assist. La forza fisica di un mediano puro mischiata alla qualità di un delicato trequartista,ha espresso le sue qualità migliori proprio con la maglia rossonera. Mafa? Nell'estate del 2022,lascia ilper vestire la maglia del Barcellona. Il club spagnolo gli promette un ruolo da protagonista ma, ben presto, lo relega in panchina. Il suo cognome, però, rimarrà nella storia blaugrana per il gol vittoria firmato nel Clasico contro il Real Madrid.