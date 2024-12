Inter-news.it - Bastoni: «Calendario Inter serrato. Ora importanti i rientri!»

Leggi su Inter-news.it

Alessandrosi è espresso nel post-partita di-Como, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Così Alessandroa Sky Sport al termine di-Como: «Anche in partite nelle quali non siamo brillanti al 100%, è importante vincere. Soprattutto perché le altre avevano già giocato e vinto, per questo bisognava dare una risposta positiva. In realtà penso che l’non debba far altro che andare avanti così. Ilè molto, la cosa più importante è il rientro di coloro che sono al momento infortunati».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «