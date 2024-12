361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 23 dicembre 2024

Bene il programma RaiNella serata di ieri, lunedì 23, su Rai Uno, lo show Cena di Natale ottiene 3.273.000 spettatori pari al 20.5% di share.Su Canale5 Grande Fratello conquista 2.055.000 spettatori con uno share del 16.3%.Su Rai2 Mulan si ferma a 1.702.000 spettatori pari al 9.6%. Su Italia1 Attacco al Potere – Paris Has Fallen registra 993.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il nome della rosa segna 910.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 720.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 840.000 spettatori e il 4.4%.Su Tv8 I tre moschettieri – D’Artagnan ottiene 407.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy raduna 488.000 spettatori (2.7%).L'articolotv, idel 23proviene da 361 Magazine.