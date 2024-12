Ilgiorno.it - A Cardano la scuola è all’avanguardia: laboratorio di realtà virtuale, aula debate e storytelling

al Campo (Varese), 24 dicembre 2024 – Inaugurate le nuove aule all’istituto comprensivo “Maria Montessori”. I nuovi ambienti sono stati progettati secondo il modello dada (Dddattica per ambienti di apprendimento), che promuove un insegnamento attivo, collaborativo e personalizzato. Un modello che si traduce in aule didattiche, spazi dedicati all’arte e alla musica e aree tecnologiche dotate di dispositivi avanzati che preparano gli studenti alle sfide del mondo digitale. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: gli arredi sono eco-compatibili e ogniè dotata di tecnologie di ultima generazione, tra cui monitor touch screen, connessioni internet ad alta velocità e dispositivi digitali per supportare l’apprendimento multimediale. Caratteristiche Tra le novità l’immersiva, le aule, dove gli studenti potranno sviluppare abilità oratorie e imparare a comunicare con argomentazioni solide, l’che offrirà agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso la narrazione, l’Z-Space, untecnologico che consente agli studenti di esplorare la, la programmazione e la creazione di mondi digitali.