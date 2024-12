Formiche.net - Xi mastica amaro. La Cina chiude il 2024 nel segno della sfiducia

Non si può certo dire che si chiuda nel migliore dei modi il. In passato, nemmeno troppo remoto, è successo più volte che i sogni di crescita di Pechino evaporassero un poco alla volta, col passare dei mesi. E adesso c’è un motivo in più per stare in pensiero dentro il Partito comunista. I rendimenti dei bond governativi a breve termine insono infatti scesi a livelli toccati l’ultima volta nel 2009, dal momento che le preoccupazioni sulla debole domanda interna rafforzano le scommesse che la banca centrale allenterà ulteriormente la politica monetaria.Più nel dettaglio, i rendimenti dei bond a un anno sono scesi di 0,06 punti percentuali all’1,02%, il livello più basso dalla crisi finanziaria globale. I rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono invece scesi di 0,03 punti percentuali all’1,74%.