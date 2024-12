Lanazione.it - Un nuovo volto per il piccolo Hussein, dall’Iraq al Meyer per una grave malformazione

Firenze, 23 dicembre 2024 – Quandoè arrivato alnon poteva né parlare, né alimentarsi normalmente: una estesavenosa del cavo orale, della guancia, della lingua e del labbro inferiore gli impediva anche di poter chiudere la bocca. Oggi, dopo 3 interventi chirurgici ed oltre un anno di cure,, 12 anni, insieme alla sua mamma è tornato a casa, in Iraq, dove ha trovato ad aspettarlo la sorellina, il fratello e il babbo. Ha une adesso può parlare e mangiare come tutti i suoi coetanei. Non solo: in questo anno di cure, grazie alla Scuola in ospedale, ha imparato anche a leggere e scrivere e, accompagnato da tante persone del, ha scoperto un mondo tutto. Unper ilalper unaLae gli interventi.