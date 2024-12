Lettera43.it - Trump, tutte le azioni di Truth in un trust: il figlio maggiore è amministratore unico

Leggi su Lettera43.it

Donaldha deciso di riorganizzare le sue attività. Per questo il presidente eletto degli Stati Uniti, in vista del suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio, ha trasferito all’interno di unfund tutti i titoli che detiene del capitale della TMTG. Si tratta del gruppo mediaticoMedia and Technology Group, il cui asset principale è. Il social media di Donaldè stato lanciato nel 2022. Il tycoon ha il 52,9 per cento del capitale in 114,7 milioni di, dal valore complessivo di 3,98 miliardi di dollari alla chiusura di Wall Street venerdì 20 dicembre.Il logo di(Getty Images).DonaldJrdelLa Sec, l’Autorità che regolamenta il mercato, ha spiegato che DonaldJr,del presidente eletto, è diventato «e ha diritto di voto e autorità esclusivi su tutti i titoli detenuti dal».