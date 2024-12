Panorama.it - Su Prime Video il Natale è di casa: Uno Rosso e gli altri show dedicati alla festività

Dopo il debutto nelle sale internazionali e italiane, Red One – Unoè disponibile in streaming sudal 12 dicembre. Questo film natalizio vanta un cast stellare con Dwayne "The Rock" Johnson, Chris Evans, Lucy Liu e J.K. Simmons.La trama ruota attorno al rapimento di Babbo– nome in codice "Uno" – e al tentativo del capo della sicurezza del Polo Nord (interpretato da Dwayne Johnson) di salvarlo. Per riuscirci, dovrà collaborare con il più temuto cacciatore di taglie al mondo (Chris Evans), dando vita a un’avventura adrenalinica in giro per il globo per salvare il.Nonostante la visione sia consigliata a un pubblico con più di 16 anni, e quindi non adatto ai più piccoli o per tutta la famiglia, il film punta a diventare il primo capitolo di un nuovo franchise natalizio targato