Liberoquotidiano.it - Sostenibilità: Oikyweb, cambiano parametri valutazione aziende da parte stakeholders

Roma, 23 dic. (Labitalia) - La Csrd (Corporate sustainability reporting directive) è la più recente manifestazione attuativa del percorso noto come Green Deal europeo, un insieme di iniziative strategiche progettate per orientare l'Unione Europea verso la cosiddetta 'transizione verde' con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. “Finalmente - precisa Raffaele Ghedini, professore, economista e presidente di- stanno cambiando ididelle, dasia dei clienti che in generale degli. Non comprendono più solo la capacità di produrre cash-flow o laeconomica, ma anche una serie di fattori, ormai noti con l'acronimo Esg, legati all'ambiente, alla società e alla governance. Dal dicembre del 2023 è operativa una serie di nuovi obblighi di condotta da osservare, nelle attività di due diligence, per verificare gli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani delle operazioni delle, inizialmente solo le grandi, ma che le obbliga a coinvolgere nelle analisi anche controllate e persino i loro partner commerciali, quindi di fatto tutta la loro catena di creazione di valore.