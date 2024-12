Thesocialpost.it - Smartphone, l’annuncio di Meta: WhatsApp non funzionerà più su molti apparecchi dal 1° gennaio 2025

La piattaforma di messaggistica più famosa al mondo,, smetterà di funzionare su numerosi modelli dia partire dal 1°. Questa decisione riguarda in particolare dispositivi con sistemi operativi Android ormai superati e non più aggiornati.Leggi anche: ChatGpt arriva su: come usarla (gratis) e cosa ci si può fareAlcuni modelli interessatiTra i modelli Samsung interessati si trovano il Galaxy S3, il Galaxy Note II, il Galaxy Ace 3 e il Galaxy S4 Mini. Anche Motorola vedrà esclusi tre dei suoi modelli, mentre HTC perderà il supporto su quattro versioni più datate.Per i dispositivi LG,non sarà più disponibile su Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e L90. Anche alcuni modelli Sony subiranno la stessa sorte: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T e Xperia V non potranno più utilizzare l’applicazione.