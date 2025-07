Parcheggi Rosa | a Grottaglie 25 nuovi stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli L’occupazione abusiva è sanzionabile

a Grottaglie si traduce in un passo concreto verso una mobilità più inclusiva e rispettosa delle esigenze delle famiglie. Con 25 nuovi stalli riservati, la città si impegna a semplificare la vita di mamme e papà, promuovendo un ambiente più accogliente e sicuro. La tutela degli spazi riservati è fondamentale: l’occupazione abusiva rischia sanzioni fino a 232 euro, incentivando così un uso corretto e responsabile.

Tarantini Time Quotidiano Entra in vigore a Grottaglie l’istituzione ufficiale dei “parcheggi rosa”, stalli di sosta riservati a donne in stato di gravidanza e a genitori con figli di età non superiore a due anni, muniti dell’apposito “permesso rosa”. L’iniziativa nasce a seguito delle recenti modifiche al Codice della Strada, che riconosce a pieno titolo questi spazi e prevede sanzioni per chi ne fa uso improprio. L’adeguamento normativo e l’istituzione dei parcheggi rosa è stata fortemente voluta dall’Assessora alle politiche sociali e pari opportunità Ida De Carolis e dall’Assessore e Vice Sindaco con delega alla Polizia Municipale Vincenzo Quaranta, che – in accordo con la Responsabile del Settore Polizia Locale Franca Corbacio – hanno elaborato un primo elenco di stalli da installare nei punti strategici della città, privilegiando aree sensibili come scuole, strutture sanitarie, uffici pubblici e zone commerciali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Parcheggi Rosa: a Grottaglie 25 nuovi stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli. L’occupazione abusiva è sanzionabile

In questa notizia si parla di: rosa - parcheggi - grottaglie - stalli

Giro d’Italia 2025: Siena si prepara ad accogliere la carovana rosa. Tutte le modifiche per viabilità e parcheggi - Siena si prepara a vivere un evento straordinario: la nona tappa del Giro d’Italia 2025, da Gubbio a Siena, arriverà il 18 maggio.

https://corrierepl.it/2025/07/08/296804/… Parcheggi Rosa: a Grottaglie 25 nuovi stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli. L’occupazione abusiva è sanzionabile Entra in vigore a Grottaglie l’is Del 8 Luglio 2025 alle ore 16:16 #comunicati Vai su X

Parcheggi Rosa a Grottaglie: al via i nuovi stalli dedicati a mamme in attesa e genitori con bambini piccoli - Gir Vai su Facebook

Parcheggi Rosa: a Grottaglie 25 nuovi stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli. L’occupazione abusiva è sanzionabile; Grottaglie, parcheggi rosa per donne in gravidanza e genitori con figli piccoli; Ecco i “parcheggi rosa”: 25 stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con bimbi piccoli.

Protesta a Olbia: «Parcheggi rosa e stalli gialli occupati in modo abusivo» - MSN - Olbia «Parcheggi rosa e stalli per persone con disabilità occupati sia da chi non ha bambini piccoli, sia da donne e uomini che non hanno alcun tipo di limitazione. Si legge su msn.com

Parcheggi, arrivano le strisce rosa: multe salate per chi parcheggia senza motivo - MSN - I nuovi stalli saranno posizionati in prossimità delle strutture sanitarie milanesi. Lo riporta msn.com