Ballando con le Stelle | Milly Carlucci corteggia la D’Urso e Martina Colombari

“Ballando con le Stelle” si prepara a sorprendere il pubblico con un tocco di novità e glamour: Milly Carlucci, sempre pronta a stupire, sembra aver messo nel mirino due new entry d’eccezione, D’Urso e Martina Colombari. La conduttrice ambisce a vederle tra i concorrenti della prossima edizione, portando così energia e stile al celebre show di RAI1. La sfida è aperta: chi avrà il suo assenso?

La conduttrice del programma di RAI1 starebbe corteggiando le due donne perché le vorrebbe come concorrenti nella prossima edizione.

