Wimbledon day 09 | Sinner gioca?

Wimbledon Day 09 promette emozioni da brivido, con il gigante del tennis Sinner pronto a scendere in campo per un ultimo test cruciale alle 10:30. Riuscirà il nostro campione a spingere al massimo, gomito permettendo? TennisMania vi aspetta in diretta alle 8:15 per vivere insieme ogni istante di questa giornata intensa e ricca di sfide incredibili. Non mancate!

Stasera a Wimbledon abbiamo assistito a qualcosa di assurdo. Il nostro numero 1 al Mondo, Jannik Sinner, era sotto per 0-2 negli ottavi di finale contro Dimitrov e con un dolore ad un gomito per una caduta. Sembrava ad un passo dall’eliminazione, ma ad un Vai su Facebook

Jannik #Sinner in conferenza stampa “Aver battuto il record di Roger Federer (19 game vs 17 di Sinner per raggiungere gli ottavi n.d.c.)? Non ci penso molto, vale quello che vale. Sono molto contento di essere a Wimbledon non esiste miglior posto al mo Vai su X

