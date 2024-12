Ilfattoquotidiano.it - Richard Gere contro Matteo Salvini: “Se non vediamo il dolore degli altri abbiamo fallito come razza umana. Siamo tutti rifugiati”

torna a parlare di giustizia sociale, diritti umani e delle sfide globali. Lo fa in un’intervista a La Stampa, condividendo riflessioni su temi che spaziano daialla diffusione delle armi, dalla sanità americana alla politica di Donald Trump. L’attore, noto per il suo impegno umanitario, ha ricordato la visita a bordo dell’imbarcazione Open Arms nell’agosto del 2019, un’esperienza che lo ha toccato nel profondo: “Quando sali su un’imbarcazionequella, cosa che ho fatto in quell’occasione e poi anche in altre, vedi le stesse cose che, in questi anni,visto in tanti luoghi del pianeta, India, Honduras, Bangladesh, Africa e anche in America. Gente che cerca una casa, un posto dove vivere, un riparo”Quindi, alla domanda sull’assoluzione dell’allora MinistroInterni, che aveva impedito lo sbarco di quella nave, risponde: “In un certo sensoe, anche se non conosco i dettagli di questo caso giudiziario, penso che, se non riusciamo a specchiarci nelle sofferenze dei nostri fratelli, vuol dire che,“, ha spiegato l’attore.